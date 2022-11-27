Ведущий Fox News обвинил Байдена в том, что он намеренно затягивает конфликт на Украине

Аминистрация Джо Байдена использует климатическую повестку и намеренно затягивает конфликт на Украине для того, чтобы получить финансовую выгоду. Об этом заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

«Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа, — подчеркнул Карлсон. — Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их».

По его словам, данная «безумная стратегия» американского Президента приводит только к разрушению экономики страны, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.

«Дорогая энергия разрушает нашу экономику — люди беднеют, некоторые даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», — заявил телеведущий.

Он отметил, что единственный способ решить многие проблемы — прекратить огонь на Украине, однако администрация Джо Байдена не ищет решения.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, однако это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе.