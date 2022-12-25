Ведущий Fox News назвал «самую главную ложь» Запада о России

Обвинение России во взрывах на «Северных потоках» — это самая большая ложь Запада, уверен ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Начнем с самой, возможно, главной лжи, которую нам когда-либо рассказывали: [Президент РФ] Владимир Путин взорвал свой собственный трубопровод, ведущий в Европу», — приводит его слова ТАСС.

В своей авторской программе ведущий подчеркнул, что подобное обвинение нелогично, так как России невыгодно взрывать собственные газопроводы. Он напомнил, что перед началом спецоперации Президент США Джо Байден и Госдеп уже обещали остановить «Северный поток — 2».

«Администрация Байдена несет ответственность, напрямую или через третьих лиц, за уничтожение „Северного потока“, а также за экологическую катастрофу и за экономический кризис, который теперь наступит», — резюмировал он.