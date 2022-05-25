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Технологии
25 мая 2022  16:50
Надежда Мещерякова

Ведущий аналитик IT-парка: Отечественным компаниям стало проще заявиться на гранты

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Отечественным IT-компаниям стало проще получить грантовую поддержку от Российского фонда развития информационных технологий. Об этом на форуме Kazan Digital Week сообщила ведущий аналитик ГАУ «IT-парк» Елена Стешина.

«Для успешной заявки на грант необходимо учитывать то, что сумма выручки компании за год должна быть в два раза больше призового фонда. В данном вопросе условия в 2022 году изменились в лучшую сторону. Теперь требуемый размер софинансирования составляет лишь 20%, а максимальная сумма выигрыша увеличилась до 500 млн рублей», — пояснила спикер.

Стешина добавила, что в прошлом году не каждая крупная организация была готова обеспечить 50% объема софинансирования проекта. Сейчас же шанс заявиться на конкурс стал выше. 

Основной конкурс на грантовую поддержку для IT-специалистов России рассчитан как на средние, так и на крупные предприятия и компании-разработчиков программно-аппаратного комплекса, имеющие большие объемы выручки. 

Прием заявок уже открыт на сегодняшний день и по предварительным прогнозам будет идти до конца года. На сайте Российского фонда развития информационных технологий данное направление конкурса называется «Разработка». 

Напомним, что в этом году была выбрана новая система подачи заявки — через Госуслуги. Однако перед основной заявкой IT-компаниям необходимо заполнить предварительную. Так, заявители смогут получить экспертную оценку своего проекта перед основным этапом регистрации.

#гранты #ит-индустрия
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