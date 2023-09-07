Ведущие врачи трех столиц обсудят проблему атеросклероза в Казани

В Казани сегодня открылся первый Межрегиональный конгресс «Атеросклероз и ассоциированные заболевания». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Чаще всего говорят о том, как бороться с инфарктом миокарда, о том, как лечить хроническую сердечную недостаточность на запущенной стадии. Здесь же делается шаг несколько иной – обсуждается вопрос лечения атеросклероза. А это заболевание – предтече всех потенциальных осложнений на сердечно-сосудистую систему пациента», – объяснил заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Он подчеркнул, что важно на таком уровне говорить об атеросклерозе, разбираться в причинах его появления, делиться опытом лечения этого заболевания, чтобы оно не переросло в сердечные катастрофы и тяжелые болезни.

Свои доклады представят еще 14 ведущих экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

На участие в конгрессе зарегистрировались 320 специалистов из разных регионов России, а также из Азербайджана, Армении и Казахстана.

«Мы рады тому, что первое мероприятие в Российской Федерации по такой теме проходит у нас. Мы надеемся, что участники этой конференции вникнут в вопросы не только диагностики и лечения, но и задумаются о профилактике», – добавил Жаворонков.