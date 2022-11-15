Международный саммит в Казани собрал более 700 лингвистов из 19 стран мира

В Татарстане проходит III Казанский международный лингвистический саммит. Грандиозное научное событие открылось конференцией, объединившей свыше 700 лингвистов и научных представителей из 65 городов России и 18 стран мира. Саммит торжественно открыл первый проректор КФУ Дмитрий Таюрский.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Форум намечался к проведению в 2023 году. Мы ожидали, что приедет более тысячи ученых-лингвистов со всего мира. В нашем ежегодном форуме изъявили желание поучаствовать представители 65 стран. Однако из-за логистических трудностей большинство зарубежных лингвистов участвуют в конференции в режиме онлайн. Несмотря на это, для Татарстана саммит – действительно знаковое событие», – подчеркнул Дмитрий Таюрский.

В своем выступлении он отметил, что в одном из крупнейших филологических форумов России приняли участие исследователи из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Китая, стран СНГ, Франции, Таиланда и США. Россию представили ученые из 65 городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Якутска.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С приветственным словом к участникам форума также обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. В своей речи она отметила значимость проведения лингвистического саммита в Татарстане. Предметом обсуждения форума станут вопросы, связанные с лингвистикой, с языкознанием, с языковой политикой национальностей, проживающих не только в России, но и за ее пределами.

Фазлеева подчеркнула, что в работе саммита принимают участие дружественные страны, что дает возможность для обмена лучшими практиками, нововведениями в обучении языкам и рассмотрения вопросов фундаментальной науки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После этого вице-премьер Татарстана зачитала участникам саммита приветственное письмо от Президента РТ Рустама Минниханова. «Наука, которой вы посвятили себя, играет особую роль. Язык лежит в основе национальной идентичности, во многом формирует мировоззренческие установки. Мы в Татарстане стремимся оказывать всестороннюю поддержку как языкам народов, проживающих в нашей республике, так и самой лингвистической науке», – говорилось в послании.

Руководитель Татарстана напомнил, что 2021-й был объявлен в республике Годом родных языков и народного единства. Его проведение способствовало сохранению и развитию языков, культуры и традиций всех народов, проживающих в республике, а также укреплению единства многонациональной России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Особое внимание в Татарстане уделяется оснащению школ лучшим учебным оборудованием и литературой. Педагогические работники – это самые прогрессивные люди, которые владеют самыми современными методиками преподавания языков. При вашей поддержке нам удастся продолжить важное дело – сохранение и укрепление духовных ценностей, возрождение исконных национальных традиций народов, проживающих в нашей стране», – резюмировала Лейла Фазлеева.

В рамках научной конференции прозвучали доклады от ведущих лингвистов, педагогов и представителей научного мира. Основными направлениями конференции стали междисциплинарные исследования в сфере компьютерной и когнитивной лингвистики, традиционной лингвистики и ее цифровой трансформации. Участники узнали, какое место занимают тюркские языки в поликультурном мире, а также рассмотрели традиции и перспективы изучения русского и татарского языков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«КФУ один из очевидных лидеров России по проведению крупных международных филологических мероприятий. В нынешнее время проблемы русского языка очень остры и болезненны, они носят геополитический характер. Поэтому здесь нужно проявить деликатность и поддержку в изучении, сохранении языка. Это основа любой национальной идентичности. А для нашей многонациональной страны русский язык скрепляющий, поэтому это не просто научные проблемы, это проблемы, которые носят государственный, общенациональный и политический характер», – отметил в беседе с журналистами советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по русскому языку Владимир Толстой.

Второй частью саммита станет Лингвометодический фестиваль, который объединит более 900 учителей и преподавателей русского, родных и иностранных языков из 22 регионов России. Также в работе фестиваля примут участие руководители системы образования, ведущие ученые-методисты и учителя-новаторы. Они проведут мастер-классы, семинары, практикумы и ярмарки методических идей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году Казанский международный лингвистический саммит проводился в онлайн-формате и собрал около 600 участников из 28 стран мира, таких как США, Великобритания, Канада, Нидерланды, Израиль, Сингапур, Япония и другие. Россия была представлена учеными из полусотни городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и многих других. Всего же саммит посетили порядка 4 тыс. человек.

Напомним, организаторами саммита являются Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт языкознания Российской Академии наук, Институт лингвистических исследований Российской Академии наук, Министерство образования и науки Татарстана.