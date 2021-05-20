Ведущие техвузы РТ презентовали консорциум в промышленной и экологической безопасности

19 мая ведущие технические вузы Татарстана — Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ), Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Казанский государственный энергетический университет — представили совместную экспозицию, посвященную научно-образовательному консорциуму в области промышленной и экологической безопасности. Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий в формате круглогодичной выставки на площадке главного здания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на Тверской, 11.

Ежемесячно экспозиции ведущих вузов страны посвящены определенной тематике. Темой мая стала безопасность, новые вызовы и угрозы в этой сфере.

Консорциум был создан в декабре 2020 года по инициативе КНИТУ-КХТИ и объединил три крупнейших технических вуза Татарстана — помимо технологического, это энергетический и архитектурно-строительный университеты. Внешними экспертами проекта выступили ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», представители Ростехнадзора и Росприроднадзора. Цель консорциума — консолидация усилий ведущих вузов региона в сфере промышленной и экологической безопасности. В настоящее время проводится интенсивная работа по совместной реализации программ высшего и дополнительного профессионального образования в сфере промышленной и экологической безопасности, проведению технического и технологического аудита предприятий, прорабатывается вопрос создания крупного научно-технического центра по анализу опасных производственных объектов республики.

Экспозиция казанских вузов будет работать три дня, за это время ее посетят как сотрудники министерства, так и приглашенные гости.