Ведущие специалисты федеральных центров окажут бесплатную медпомощь детям из Чистополя

10 сентября в рамках всероссийской акции «Волна здоровья» ведущие специалисты федеральных центров окажут бесплатную медицинскую помощь детям из Чистополя. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Теплоход с врачами прибудет к городу в 13.30 и пробудет в Чистополе шесть часов. В течение этого времени юных пациентов будут обследовать сердечно-сосудистые хирурги и кардиологи, окулисты, оториноларингологи, акушеры-гинекологи, стоматологи, травматологи и другие специалисты.

Маленькие пациенты — от грудничкового до подросткового возраста — с различными патологиями и их родители очень ждут акцию, чтобы получить экспертное мнение высококвалифицированного медика или попасть на лечение в федеральную клинику. В Чистопольской Центральной районной больнице сообщили, что списки составляют медицинские работники в соответствии с требованиями специалистов.

В обследовании детей примут участие ведущие врачи научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН, Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова», Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Каждого пациента будут сопровождать не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. После осмотра медиками у детей появляется шанс получить верный диагноз, а также, при необходимости, направление на лечение в Москву. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих — в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

Всероссийская акция «Волна здоровья» состоится с 5 по 13 сентября. Организатором выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.