Ведущие онкологи России проведут шесть хирургических мастер-классов для коллег из РТ

В Казани проходит первый Поволжский онкологический форум, принимает конференцию Казанская государственная медицинская академия.

«От ассоциации онкологов России вышла инициатива о проведении форумов в разных регионах нашей страны. Но традиционно Приволжский федеральный округ вместе с татарстанской службой онкологии является достаточно крепкой основой для проведения форума здесь. Это позволяет сделать база, кадровый состав, наличие университетов, внимание Президента республики к проблемам онкологии», – отметил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

На форуме подробно рассмотрят наиболее актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с различной онкопатологией – колоректальным раком, опухолями головы и шеи, кожи, мягких тканей и костей, злокачественными новообразованиями эндокринной системы и другие.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В операционных Республиканского клинического онкологического диспансера пройдет секция «Живая хирургия» – это шесть мастер-классов по хирургическим операциям под руководством ведущих онкологов России. Всего на форуме организована работа 29 секций.

«Я очень благодарен главному онкологу Российской Федерации Андрею Дмитриевичу Каприну за то, что было принято решение первый Поволжский форум провести именно у нас в Казани, в Татарстане – изучить работу системы здравоохранения по онкологическому направлению нашей республики. Онкологическая служба для нас приоритетная. Мы системно развиваемся, идет модернизация службы», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Глава Минздрава РТ подчеркнул, что благодаря недавно открывшимся в республике филиалам онкодиспансера в Набережных Челнах и Альметьевске удалось зонировать всю республику для быстрого оказания помощи онкобольным со всего Татарстана.

Главный онколог ПФО, директор КГМА Рустам Хасанов рассказал, что форум начался вчера, 12 мая, однако официальное открытие прошло сегодня. Продлится конференция до 14 мая. По его словам, это первая встреча после начала пандемии Covid-19, которая проходит преимущественно с очным участием врачей со всей России.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Сегодня была очень интересная пленарная сессия – обсуждались приоритеты развития онкологической службы Российской Федерации, прозвучали замечательные доклады и предложения, как улучшить онкослужбу нашей страны», – отметил он.

Среди предложений – подготовка кадров, пересмотр финансирования и коррекция клинических рекомендаций, уточнил Хасанов.

Главный онколог России Андрей Каприн призвал жителей активно проходить диспансеризацию, ведь ее приостановление из-за коронавируса может негативно сказаться на выявлении злокачественных новообразований. И сейчас в интересах онколослужбы как можно быстрее выйти на допандемийный уровень, чтобы как можно раньше выявлять рак у жителей и успешно лечить их.