Ведущие артисты Татарстана прочитают с балкона мэрии Казани стихи о любви

В Казани 24 августа откроется ежегодный театрализованный перформанс «Голоса Казани»/ «Казан тавышлары», в рамках которого ведущие артисты города и республики с балкона мэрии в сопровождении видео-мэппинг-шоу прочитают стихи о любви русских и татарских классиков и исполнят музыкальные произведения.

В 20.00 запланировано выступление Казанского камерного оркестра «La Primavera» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РТ Рустема Абязова, в 20.30 – чтение стихов с балкона администрации.

Среди артистов, которые примут участие в вечере, – народные артисты РТ Илья Славутский, Зульфия Валеева, Елена Ряшина, заслуженные артисты РТ Рамиль Вазиев, Ильнур Закиров, Илюса Хузина, Артур Исламов, Эльза Заяри, Анастасия Макарова, актеры Камаловского, Качаловского, Кариевского театров и театра им.Тинчурина, народная артистка РТ Эльмира Калимуллина, скрипачка Дина Закирова, детский шоу-хор «Дорога Звезд» и др.

В рамках театрализованного представления развернется философский спор о Любви между Поэтом-странником (роль исполнит заслуженный артист РТ Искандер Нуризянов) и Ученым-физиком (народный артист РТ Искандер Хайруллин).