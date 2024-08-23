Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ведущие артисты Татарстана прочитают с балкона мэрии Казани стихи о любви
В Казани 24 августа откроется ежегодный театрализованный перформанс «Голоса Казани»/ «Казан тавышлары», в рамках которого ведущие артисты города и республики с балкона мэрии в сопровождении видео-мэппинг-шоу прочитают стихи о любви русских и татарских классиков и исполнят музыкальные произведения.
В 20.00 запланировано выступление Казанского камерного оркестра «La Primavera» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РТ Рустема Абязова, в 20.30 – чтение стихов с балкона администрации.
Среди артистов, которые примут участие в вечере, – народные артисты РТ Илья Славутский, Зульфия Валеева, Елена Ряшина, заслуженные артисты РТ Рамиль Вазиев, Ильнур Закиров, Илюса Хузина, Артур Исламов, Эльза Заяри, Анастасия Макарова, актеры Камаловского, Качаловского, Кариевского театров и театра им.Тинчурина, народная артистка РТ Эльмира Калимуллина, скрипачка Дина Закирова, детский шоу-хор «Дорога Звезд» и др.
В рамках театрализованного представления развернется философский спор о Любви между Поэтом-странником (роль исполнит заслуженный артист РТ Искандер Нуризянов) и Ученым-физиком (народный артист РТ Искандер Хайруллин).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»