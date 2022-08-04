Ведущая TRT Айгуль Шарипова: Татарский код осознала лишь уехав в Турцию

фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Родная культура, «национальный код», заложенный в каждого татарина с детства, наиболее остро осознаются в другой стране, поделилась сотрудница государственного телеканала Турции TRT Айгуль Шарипова. Сегодня она работает в должности помощника заместителя директора канала, создателем и ведущей программ на турецком языке.

«Пока жила в Татарстане, не понимала, насколько люблю свой родной край. В человеке есть национальный код. Оказывается, он раскрывается только далеко от Родины. Наверное, этот национальный код заложен во мне через песни, молитвы, услышанные в детстве от бабушек и дедушек», — рассказала Айгуль Шарипова.

В Турцию она переехала в 2001 году, не имея знакомств в этой стране и без знания языка. Только благодаря своему упорству и трудолюбию, после года безвозмездного труда ей удалось устроиться на главный телеканал Турции. Для обучения профессии ей также пришлось пройти двухлетние актерские курсы.

«В один из приездов в Казань я нашла Римзиля абый Валиева и взяла у него телефоны и адреса проживающих в Турции татар. Я со всеми из его списка познакомилась, наладила связи. Только после этого, когда присоединилась к татарской общине Турции, моя жизнь стала как будто легче. Я поняла, что только в своей, родной среде соплеменников трудности проходят незаметно. Я очень благодарна Римзилю абый», — сказала собеседница агентства.

Айгуль Шарипова стала почетным гостем VIII съезда Всемирного конгресса татар.

«Хочу высказать слова благодарности председателю исполкома конгресса Данису Шакирову, его заместителю Марсу Тукаеву за приглашение. Возвращаюсь в Турцию очень счастливой тем, что в Казани встретилась с татарами из разных стран и регионов. Хотя четыре дня все время были вместе, пели, плакали, смеялись, слушали невероятно красивые выступления и стихи, все равно общения нам будто бы и не хватило. Это было очень важно для нас, спасибо конгрессу», — рассказала Айгуль Шарипова.

Она также отметила необходимость наладить связи с активистами в других регионах: «Очень много татар, которые уехали в другие страны и развивают там татарскую культуру. Их надо замечать, поднимать, потому что они тоже часть Татарстана».