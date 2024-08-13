Ведущая передачи «Калеб» Ризванова: Через нас молодые таланты находят путь к зрителю

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Ведущая передачи «Калеб» на радио «Тәртип» Миляуша Ризванова рассказала о роли площадки в продвижении новых имен.

«Я веду передачу с 2021 года. «Калеб» — по-своему уникальная передача, потому что ее героями становятся только молодые. Это музыканты, писатели, поэты, артисты. Все они профессионалы своего дела. За четыре года вышли 126 передач. Мы открыли более ста имен. Это вдохновленные, активные, полные энергии и энтузиазма молодые творцы, у них много желаний и целей. Они хотят ими поделиться. Считаю, что это очень полезная, нужная передача», — сказала ведущая на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам Ризвановой, участие в передаче «Калеб» открывает молодому творцу путь к зрителю: о них начинают интересоваться, пишут им в соцсетях.

«К нам приходят с большим желанием. Некоторых я приглашаю по несколько раз, они рассказывают о своих новых проектах. После эфира у них растет число слушателей, зрителей», — пояснила она.

22 августа в центре «Чулпан» в Казани состоится концерт, посвященный 10-летию передачи «Калеб».

«Я играю на более чем десятке музыкальных инструментов. Сейчас работаю над возвращением утраченных народных инструментов, популяризацией среди молодежи. В концерте у меня два номера. В одном из них я буду сопровождать музыкой танец Алсу Магсумзяновой. Сыграю старинные народные мелодии на разных инструментах. Родом я из деревни Старые Зюри Тюлячинского района. Выпускник Казанского музыкального колледжа Казанского института культуры», — рассказал один из участников концерта — мультиинструменталист Ильяс Фархуллин.

Начало концерта запланировано на 19.00. Среди участников: певцы Ильнар Шарафутдинов, Мунир Марданов, Наиля Низамиева, Назира Хусаинова, Руслан Габбасов, Булат Назипов, Миляуша Закирова, Гулия Загретдинова, Айзиля Гарифуллина, Рузаль Шакиров, Ильдар Сафин, Самат Мухаметзянов.

Танцы будут представлены Алсу Магсумзяновой, ансамблями танца «Весна», «Мирас», Камилем Салаховым, танцевальной группой «El Deseo».

Также в концерте сыграют музыканты Ильяс Камал, Ильяс Фархуллин, Даниф Сафиуллин, Айбулат Харисов, Зиля Гайнуллина. Выступят мастера художественного слова и поэты Айзат Вахитов, Булат Ибрагимов, Айнур Гараев, Гелюса Гибадуллина. Ведущими концерта станут Миляуша Ризванова и Зульфат Валиуллин.

Зиля Мубаракшина