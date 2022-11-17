Ведущая Fox News: Зеленский — грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую

Владимир Зеленский — «грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую войну». Так отреагировала на выпады украинского Президента в адрес России из-за ракетного инцидента в Польше журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс, передает РИА Новости.

Комментируя инцидент, Зеленский начал утверждать, что на территории республики упали российские ракеты и что Москва напала на Польшу, а также назвал произошедшее эскалацией.

«Вчера Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение <...> Он — грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем», – заявила журналистка в своем Twitter.

Оуэнс резюмировала, что от последствий лжи украинского лидера страдают сами украинцы, россияне и американцы.

Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет на востоке страны, в результате чего погибли два человека.

При этом сразу польский МИД заявил, что снаряды — российского производства, однако в среду Президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.