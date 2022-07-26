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Ру Тат
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Общество
26 июля 2022  22:24

Ведущая дебатов кандидатов на пост Премьера Британии упала в обморок после слов о РФ

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Трансляция дебатов на пост Премьер-министра Великобритании прервалась во время вопроса о России и ее Президенте Владимире Путине. Позже стало известно, что грохот, раздавшийся в студии перед отключением видео, вызван падением ведущей телеканала Кейт Маккэн, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время прений главы МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-главы Минфина Риши Сунака.

«Если он [Президент России Владимир Путин] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — заявила министр, отвечая на вопрос ведущего. Затем раздался грохот, фраза Трасс «О боже мой», и трансляция оборвалась.

Позже телеканал прокомментировал ситуацию, объявив, что случившееся связано с «медицинским вопросом». Оказалось, что телеведущая TalkTV Кейт Маккэн потеряла сознание.

Прения продолжились, однако прямая трансляция так и не возобновилась.

#великобритания #дебаты #происшествие
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