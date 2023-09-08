Ведро мусора, футболки, кубы с черепами: объединение «Графком» отметило 10 лет выставкой

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Республики Татарстан до 30 сентября будет работать выставка «ГРАФКОМ 10+. ИНИЦИАЦИЯ». Черные, белые и прозрачные кубы с крестами, черепами, фигурами людей, животных или без изображений, мусорное ведро, подвешенные в ряд инсталляции на воздухе фотоавтопортреты, футболки со шрифтами как арт-объекты и более привычная графика на бумажных листах – таково современное графическое искусство, сочетающее с графикой и фотографию, и оргстекло, и керамику.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Соавторы выставки – графики старшего и молодого поколения. Это и ушедший в историю Андрей Шляпкин, и инициатор, руководитель «Графкома» Александр Артамонов, и Любовь Магина с триптихом «Благовещение», и Вера Карасева, также с серией работ на религиозную тему, и Владислав Баранов. А также Регина Маврина, Регина Иксанова и Рушания Шайхутдинова с работами из российско-итальянского проекта «Узнавание», Андрей Соколов, Екатерина Сафонова и Екатерина Васильева, для которой выставка – дебют в качестве графического дизайнера. Она полностью оформила ее, разработав все плакаты и сопровождающие баннеры. «Графком» объединяет художников из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Экспозиция получилась весьма эклектичная, и это логично, ведь здесь представлены работы разных авторов, разных проектов, разных лет и в разных техниках. Деятельность “Графкома” и графической секции Творческого союза художников России в РТ, которая была создана в 2012 году, можно отождествить. Здесь мы представляем итоги этих 10 лет, наши достижения», – подчеркнула, открывая вставку, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Музея ИЗО Татарстана Ольга Улемнова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Одна из молодых авторов выставки, член объединения «Графком» под наставничеством Александра Артамонова – художник из Зеленодольска Регина Маврина. Это ее инсталляция фотоавтопортретов, подвешенных на нитях «строем» к потолку, приковывает внимание посетителей, заставляя вглядываться, вчитываться в каждый из объектов.

«Мне хотелось докопаться до сути, смысла татуировок. Ведь первоначально татуировка была как маска для человека в той или иной среде обитания. Мне хотелось через серию фотоавтопортретов показать эту историю, протянуть ниточку к современному миру от основ», – рассказала о своем творении Регина Маврина.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Художница не раз становилась участницей Международной биеннале печатной графики – события, также связанного и инициированного объединением «Графком». Свои работы для участия в ней направляли графики с разных концов света, в том числе из Америки и Австралии.

«Биеннале позволила нам выстроить очень интересные, плодотворные международные связи. На этой выставке представлено, например, много работ из совместных итальянских проектов. На последней, пятой биеннале “Графком” объединил уже по сути все континенты мира», – подчеркнула Улемнова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В проекте «Инициация», посвященном Году педагога и наставника, его участники осмысливали становление личности, инициацию молодого человека в разнообразные социальные группы и сообщества, роль педагогов и наставников, поскольку и сам «Графком» главной своей задачей видит направление и взращивание молодых графиков.

«Меня этот проект потряс своим разнообразием, открытиями. Есть такие авторы, работы которых я увидела сегодня впервые и знала до этого момента как потрясающую офортистку, а здесь она представила работы совершенно в другой технологии и темы иные. Вся рабочая часть “Графкома” проводится небольшой группой людей, мы только как помощники. У нас уже было шесть совместных графических проектов, и теперь мы начинаем создавать фонд современной графики, причем не только Татарстана и России, но и зарубежной графики. “Графком” – это потрясающая команда, выставка просто замечательная, уникальная. Думаю, надо ее показать и по районам – возможно, и в Свияжске, и в Набережных Челнах, в Нижнекамске, в Альметьевске», – сказала директор музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.