Ведомственная охрана в России получила право сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий работников ведомственной охраны правом применять специальные технические средства, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты. Изменения вносятся в закон «Об оружии».

«Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов», – говорится в законе.

Помимо этого, документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия.

Кроме того, теперь что мобилизованные и добровольцы смогут сдать на безвозмездное хранение свое оружие и патроны к нему.