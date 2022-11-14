«Ведомости»: производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen ушел из России

Канадская компания Helly Hansen приняла решение свернуть свой бизнес в России. В конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры – генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. В октябре компанию переименовали в «Ритейл РЦ», пишут «Ведомости».

Роганович информацию о сделке изданию подтвердил, но ее детали не раскрыл. У Helly Hansen, которая занимается производством верхней и спортивной одежды – пуховиков, экипировки для парусного спорта, горных лыж и прочего, в России было 48 магазинов, из которых семь работали по франшизе. В марте Canadian Tire Corp объявила о приостановке работы в России. Часть магазинов сейчас открыта для распродажи товарных остатков

Компания «Ритейл РЦ» теперь планирует создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move, которые будут торговать товарами Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor. Как планируется их доставлять в Россию, Роганович не пояснил.

Напомним, массовый уход иностранных компаний из России начался после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин заявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Зарубежные страны, осудившие это решение, ужесточили антироссийские санкции и начали поставлять Киеву вооружение.