«Ведомости»: Правительство РФ поддержало идею создания гибридных колоний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Министерства юстиции РФ, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сопроводительные документы к проекту.

К подобным учреждениям будут относиться исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы. В случае принятия новеллы изменения будут внесены в статью 6 («Учреждения, исполняющие наказания») федерального закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ».

Появление подобных гибридных колоний предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года. Правительство страны утвердило ее еще 29 апреля 2021 года.

Министр юстиции Константин Чуйченко 14 марта 2023 года доложил Президенту России Владимиру Путину, что первое учреждение, объединяющее исправительные колонии на 2 тыс. мест и СИЗО на 1 тыс. мест, создадут в Калужской области за 20 млрд рублей с учетом инфляции. Аналогичные гибридные учреждения совокупно на 3 тыс. мест каждое планируется построить к 2027 году в Улан-Удэ и Чите.

На вопрос Путина, возможно ли вывести здания СИЗО из центров городов, Чуйченко тогда ответил, что «это не просто возможно, а это необходимо, потому что действительно эти объекты находятся в очень ветхом состоянии, они сегодня портят городскую среду». По Калуге экономию на содержании одного человека в учреждении нового типа он оценил в 25–30%, срок окупаемости должен составить «где-то десять лет».

При этом управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев предположил, что объединенные учреждения нужны, чтобы сэкономить на колоссальных расходах по этапированию осужденных из следственных изоляторов.