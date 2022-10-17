Ведомости: Бывший завод Nissan в Петербурге могут передать КАМАЗу

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут собирать китайские машины. Договориться с партнерами из КНР о сотрудничестве предстоит КАМАЗу, которому, вероятно, и будет передана эта площадка. Об этом сообщают «Ведомости».

В материале отмечается, что одним из рассматриваемых китайских партнеров является автоконцерн FAW. Об этом газете рассказали два источника, знакомых с планами властей в отношении площадки японского автопроизводителя.

Напомним, Минпромторг РФ объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Кроме завода, выпускающего 100 тыс. автомобилей в год, под местное управление также переходят научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве.