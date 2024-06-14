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«Ведомости»: Coca-Cola Company снова регистрирует товарные знаки в России
В апреле американская Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков (Coca-Cola, Sprite и Fanta), которые в 2022 году были выведены с российского рынка. Об этом пишут «Ведомости».
Бренды относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.).
Напомним, в марте 2022 года американский производитель объявил о приостановке деятельности в России в связи со спецоперацией, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным. В июне сообщалось, что Coca-Cola больше не будет производить и продавать продукцию в России.
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