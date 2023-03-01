«ВЭД без границ». Банк Казани запустил акцию! Скидка 50% на сопровождение контракта

Нашим клиентам всегда доступны переводы по системе SWIFT в юанях, тенге, лирах и рупиях. Также в Банке Казани можно отправлять и получать переводы в долларах США на счета, открытые в Республике Казахстан.

Банк Казани поддерживает корпоративных клиентов и способствует расширению их деятельности на новых рынках. В этом году мы делаем акцент на развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами.

Для расчетов с иностранными партнерами и заказчиками клиенты Банка Казани могут бесплатно открыть счет в иностранной валюте и получить скидку 50% на услуги валютного контроля.

Данное предложение доступно в рамках новой акции с 1 по 31 марта 2023 года. Оставляйте заявку на открытие счета для бизнеса на сайте.

Валютно-обменные операции можно провести в офисах Банка Казани и в Интернет-банке. Если возникнут вопросы, направляйте их в мессенджер Телеграм.

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