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«ВЭД без границ». Банк Казани запустил акцию! Скидка 50% на сопровождение контракта
Нашим клиентам всегда доступны переводы по системе SWIFT в юанях, тенге, лирах и рупиях. Также в Банке Казани можно отправлять и получать переводы в долларах США на счета, открытые в Республике Казахстан.
Банк Казани поддерживает корпоративных клиентов и способствует расширению их деятельности на новых рынках. В этом году мы делаем акцент на развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами.
Для расчетов с иностранными партнерами и заказчиками клиенты Банка Казани могут бесплатно открыть счет в иностранной валюте и получить скидку 50% на услуги валютного контроля.
Данное предложение доступно в рамках новой акции с 1 по 31 марта 2023 года. Оставляйте заявку на открытие счета для бизнеса на сайте.
Валютно-обменные операции можно провести в офисах Банка Казани и в Интернет-банке. Если возникнут вопросы, направляйте их в мессенджер Телеграм.
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