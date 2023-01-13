Вечерка под гармонь и выступления артистов ожидают гостей «Святочных забав» в Казани

14 января в 13.00 в культурном центре имени Пушкина развернутся «Святочные забавы». Гости смогут окунуться в святочное веселье, посетив выставку-ярмарку, оценив представление артистов и выступления татарстанских исполнителей и ансамблей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Кроме того, на площадке пройдет рождественский мастер-класс, а для детей организуют особое святочное представление — кукольный спектакль в вертепе. Перед посетителями центра выступят «Млада», «Лад», фольклорная студия «Духов день», ансамбли «Не любо – не слушай», «Коляда», «Красная горка», а также «Вагуда» и «Казанские кумушки».

Событие завершится традиционной молодежной вечеркой с танцами и играми под гармонь, которая начнется в 17.00.

В финале «Святочных забав» состоится молодежная вечерка с танцами и играми под гармонь.

Вход свободный, наобходима предварительная регистрация.

