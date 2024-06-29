«Вечное движение» Шляпкина: год спустя Казанский Кремль вспоминает художника

Иллюстрации к детской книге «Приключения Элис в швейном королевстве» – последняя работа Андрея Шляпкина. Выставка в память о художнике открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, в день его рождения. Шляпкину могло бы исполниться 58 лет, но в начале июня прошлого года художник скоропостижно скончался.

Выставка-посвящение будет знакомить посетителей с разными сторонами творчества художника: в экспозиции представлены и живопись, и графика, и полиграфические работы Андрея Шляпкина. В числе последних, например, помимо детской книги издание «Свияжская уха» и учебники по татарскому языку, вошедшие в федеральный перечень школьных пособий.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Андрей Шляпкин также разрабатывал от плаката и билета до оформления залов дизайн Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник». Руководитель секции графики Творческого союза художников России, заслуженный деятель искусств Татарстана и неизменный куратор биеннале Александр Артамонов не смог сдержать слез, приветствуя первых посетителей выставки.

«Из соседа по мастерской Андрей стал другом. Этот человек был отзывчив. Если я просил его съездить со мной в Москву, он ехал в Москву. Когда я просил съездить со мной в Саратов, он ехал в Саратов, хотя у него были при этом и свои задачи, работа», – сказал Артамонов.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На вернисаже среди гостей присутствовала дочь художника Арина. Маленькой девочкой она стала героиней главной картины Шляпкина – «Утро завтрашнего дня». Это была его дипломная работа, но работу сразу так высоко оценили, что взяли на региональную художественную выставку «Большая Волга» 1998 года.

«Выставка открывается в день рождения Андрея – день одновременно и грустный, и радостный. Поражает, как много Андрей Шляпкин успел сделать. Мне он запомнился в 90-е годы, когда только приехал в мастерскую Хариса Якупова из Саранска. Были и другие ребята этого поколения. И это было невероятное сообщество единомышленников. Они пытались не просто сделать работы, им важно было попадать на выставки. Ведь в советское время молодым художникам трудно было попасть на выставку. 90-е годы открыли эти шлюзы, выставки тогда проходили с большой сменяемостью. А Андрей Шляпкин – это всегда неизменный оптимизм, жажда творчества, жажда познания. Он ушел слишком молодым, на пике. Но счастье Андрея Шляпкина в том, сколько он смог сделать для нашей культуры, для нашего искусства», – подчеркнула заслуженный работник культуры республики, искусствовед Дина Хисамова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Выставка небольшая, но вызывает восторг, удивление и восхищение, подчеркнул Махмут Вагапов, руководитель Творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани.

«А картина “Утро нового дня“ – это не просто утро нового дня, а утро новой эпохи! В 90-е были сняты все запреты, все рамки идеологии. Художники начали творить так, как душа у них желала. Андрей Шляпкин среди них – яркий, самобытный художник, и сегодня мы его открываем по-новому», – акцентировал Вагапов.

Выставка «Андрей Шляпкин. Вечное движение» в галерее «Хазинэ» будет работать до 14 июля.