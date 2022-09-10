Газон или испанский след: виноват ли Слуцкий в эпидемии травм «Рубина»?

«Рубин» вновь слабо стартовал в сезоне. Проблемы старые - эпидемия травм. Год назад Леонид Слуцкий ругал газон «Ак Барс Арены». Спустя год тренер называет газон идеальным, но травмы игроков не прекратились. Кто виноват? Ответы – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Год назад Леонид Слуцкий сокрушался над газоном «Ак Барс Арены», называя поле основным источником травм футболистов Фото: rubin-kazan.ru

«Наш основной форвард здесь дважды получал серьезнейшую травму»

«Вы знаете, что здесь поле — г..но? Вы знаете, что на этом поле вообще нельзя играть в футбол? На этом поле у нас дважды наш основной нападающий получил серьезнейшую травму, когда вылетал по три месяца, и мы просто теряли огромное количество очков, денег. Все, кто сюда приезжал: международные команды, Клопп, Моуринью — все тренеры говорили: «Поле — г..ще полное!».

Год назад Леонид Слуцкий сокрушался над газоном «Ак Барс Арены», называя поле главного стадиона Татарстана основным источником травм футболистов в первой половине минувшего сезона, соответственно, и одним из виновников полнейшего провала в турнирной таблице чемпионата. Тогда на бумаге все выглядело более, чем логично: ведь проблемы газона «Ак Барс Арены» отмечал не только тренер «Рубина», но и многие другие приезжие наставники, а летне-осеннюю часть чемпионата казанский клуб преимущественно провалил как раз из-за эпидемии мелких и серьезных травм.

По разного рода причинам (в клубе не всегда называют вещи своими именами и не всегда травмы называют травмами) в первой половине сезона минимум по одной игре пропустило более десяти футболистов. Среди них и лидеры: Хвича Кварацхелия, Джордже Деспотович (получал травму дважды), Олег Шатов (вылетел так, что на время завершил карьеру) и Илья Самошников.

«Когда поле едет, когда каждый эпизод ты получаешь мяч, находясь на плывущем поле... Попробуйте тут не получите травму. Игроки сейчас все во льду сидят. Мы после каждой домашней игры получаем огромное количество повреждений. Где лучше газон, на «Ак Барс Арене» или «Центральном»? И там, и там — плохой. Если бы играли на базе, вообще было бы супер», — продолжал сетовать Слуцкий, предъявляя претензии еще и «Центральному».

«Когда поле едет, когда каждый эпизод ты получаешь мяч, находясь на плывущем поле... Попробуйте тут не получите травму» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Газон стал лучше, травм – больше

В новом сезоне руководство «Ак Барс Арены» основательно взялось за работу и, несмотря на вылет «Рубина» в Первую лигу, подготовило визуально для команды один из лучших газонов в стране.

Еще весной его отмечал Слуцкий, называя лучшим за много лет. «Состояние газона? Хорошее. Для этого времени года вообще, наверное, лучший газон за много лет», – говорил тренер в апреле. Однако, вот незадача. Травмы никуда не делись. А кто-то может сказать, что их стало только больше. Не прошло и четверти сезона, как уже четыре футболиста «Рубина» успели выбыть на долгие сроки: Даниил Кузнецов и Дарко Йевтич разорвали крестообразные связки, а Александр Саплинов получил перелом пятой плюсневой кости. Полтора месяца не играл Егор Тесленко, восстановившийся аккурат к матчу против «Алании».

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов, у которого ранее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперирован в Мюнхене Фото: rubin-kazan.ru

При этом не успей Егор подготовиться к этой игре, дела «Рубина» против владикавказцев были бы еще хуже: из-за микроповреждений на тренировках участие в матче не приняли другие центральные защитники Александр Мартынович, Константин Нижегородов и лидеры атаки Олег Иванов и Джоэль Фамейе. Выбывали на старте и Леон Мусаев с Камилем Муллиным. Короче говоря, ситуация, если еще не сравнима с катастрофой, то точно близка к этому.

«Да, я не ездил на матч с «Волгой», было небольшое повреждение, которое получил на тренировке. Лечился и остался в Казани, сейчас все хорошо. Почему редко попадаю в стартовый состав на старте сезона? Конкуренция, но определенно и травма сыграла свою роль», – говорил Муллин в интервью «Татар-информу» перед игрой с «Аланией».

Михаил Бутовский, которого Слуцкий переманил из «Спартака» в «Рубин» два года назад, и который возглавляет медицинский штаб казанского клуба по сей день Фото: rubin-kazan.ru

Главный врач «Рубина» – старый приятель Слуцкого

Не очень понятно, что столь криминального на тренировках совершают футболисты «Рубина», но очевидно, что в основном калечатся именно на базе клуба. Отсюда напрашиваются вполне логичные вопросы «Почему так происходит, и кто виноват?».

Интересно, что в бытность тренером ЦСКА, к тренерскому штабу Слуцкого также предъявлялись подобные претензии. На них специалист отвечал коротко: стечение обстоятельств.

«В ЦСКА травмы перерастают в эпидемию? Не согласен. Это стечение обстоятельств. На мой взгляд, наши физиотерапевты, тренер по физподготовке, врачи в них не виноваты. Так можно кого угодно крайними сделать. К сожалению, нам даже в мелочах не везет», – заявлял тренер еще в далеком 2011-м году.

Кстати, тогда в ЦСКА работал клубный врач Михаил Бутовский. Тот самый, которого Слуцкий переманил из «Спартака» в «Рубин» два года назад, и который возглавляет медицинский штаб казанского клуба по сей день. Сомневаться в профессионализме Бутовского не приходится, многие эксперты его называют одним из лучших спортивных врачей страны. Но пока что слишком уж много совпадений, говорящих о том, что эпидемия травм в «Рубине» – далеко не случайность.

Сам же Бутовский неоднократно заявлял о том, что ответственность за травму футболистов следует возлагать не только на медицинский штаб команды, но и на физиотерапевтов. А задача медицинского штаба прежде всего помочь игроку восстановиться от травмы, а не предотвратить ее.

«Банальный пример: семь крестов в «Спартаке». Кто в этом виноват? Ну, неужели врачи? Хотя при чем тут Михаил Вартапетов (экс-врач «красно-белых»). Он что, по ночам эти кресты перекусывал? Наверное, было не все слава богу и в тренировочном процессе, раз семь игроков получают такую травму. Хочу повторить: медицина — весьма неточная наука. Не у всех реабилитация после разрыва крестообразной связки занимает шесть месяцев», - говорил врач после своего ухода из «Спартака» в «Рубин».

К слову, от болельщиков «красно-белых» за «кресты» Бутовскому также доставалось прилично.

Последние четыре года Хавьер Нойя занимает в «Рубине» роль тренере по физподготовке Фото: rubin-kazan.ru

Виноват тренер по физподготовке?

Если говорить о тренере по физподготовке, то эту роль в «Рубине» последние четыре года занимает испанец Хавьер Нойя. До работы со Слуцким претензий к нему не было никаких. Однако, бэкграунд у Хавьера не самый впечатляющий. До Казани Нойя работал в «Спартаке», где с 2015 по 2018 год отвечал за физическую готовность команды.

С «красно-белыми» испанец стал чемпионом России, но именно на время его работы в московском клубе выдался период с беспрецедентным количеством травм. По статистике в сезоне 2017/18 футболисты «Спартака» получили 25 повреждений и суммарно пропустили более 100 матчей. После этого в клубе решили полностью сменить штаб, а Нойя перебрался в «Рубин». Однако, возвращаясь к словам Слуцкого, все это ничто иное, как стечение обстоятельств.

Так или иначе, даже такое большое количество потерь для «Рубина» сейчас – не трагедия. На сезон у казанского клуба заявлено 32 футболиста. Столько в Первой лиге нет ни у кого и близко.