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Ру Тат
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Происшествия
30 сентября 2022  09:30
Павел Климчак

Вечером в казанской многоэтажке произошел пожар на балконе, хозяин квартиры получил ожоги

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Накануне вечером в одной из высоток на улице Салимжанова произошел пожар, в одной из квартир на шестом этаже загорелись вещи на балконе. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в 20.39.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время пожара один из хозяев квартиры получил ожог рук, но от госпитализации он отказался. Родители из горящей квартиры также спасли от огня двоих детей, они не пострадали.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут пожарные потушили огонь. По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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