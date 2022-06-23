Вечером в Казани загорелась машина, от огня пострадали соседние автомобили

Накануне вечером на улице Чишмяле загорелась припаркованная «Лада» 14-й модели. Огонь от нее также повредил некоторые пластиковые элементы и лакокрасочное покрытие двух соседних автомобилей. О случившемся сообщили около десяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

За считанные минуты на место прибыли пожарные, которые быстро потушили возгорание площадью 6 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования авто. В результате пожара никто не пострадал, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.