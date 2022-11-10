Вечером в Казани дедушка на легковушке сбил женщину с ребенком

фото: Госавтоинспекция Казани

ДТП произошло накануне в восьмом часу вечера напротив дома №1/1 по улице Бирюзовой в Казани, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

По предварительным данным, 74-летний мужчина за рулем «Лады» не уступил дорогу 45-летней женщине и 6-летнему мальчику, которые шли по зебре, и сбил их.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы. Женщину после осмотра медиками отпустили домой, а ребенка госпитализировали.

«В ДТП пострадали мама с сыном. У женщины диагностирован перелом позвоночника, у ребенка – сотрясение головного мозга. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться», – уточнили Госавтоинспекции Казани.



