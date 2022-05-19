Вечером в челнинском ТЦ «Торговый квартал» загорелся эскалатор

Сообщение о том, что в Челнах в ТЦ «Торговый квартал» загорелся эскалатор, поступило накануне в 20.45 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывших на место сотрудников ПСЧ №56 встретили очевидцы. Они же потушили возгорание на площади 0,3 кв. метра.

В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.

Причины происшествия устанавливаются.

