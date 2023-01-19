Вечером пятницы автоинспекторы Казани устроят облаву на пьяных водителей

Завтра, 20 января, в Казани автоинспекторы устроят рейд на пьяных водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«За период 2022 года на территории Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 41 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 54 – получили травмы различной степени тяжести», – сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Эльнар Садриев.

В ГИБДД напомнили, что за управление авто в пьяном состоянии предусматривается штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Если же водителя поймают на этом нарушении повторно, то наступает уголовная ответственность. Если пьяный водитель в результате нарушения ПДД причинил тяжкий вред здоровью или смерть человеку, то тогда его ожидает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет.

Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, а также не садиться пьяным за руль.