Вечером Путин проведет открытое совещание по ситуации на Крымском мосту

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Этим вечером Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации на Крымском мосту. Мероприятие будет открытым — ожидается прямая трансляция, рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, покажут в эфире», — подтвердил пресс-секретарь Президента.

Ранее стало известно, что в 19.00 вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится в районе ЧП, доложит главе государства о ситуации на Крымском мосту.

Напомним, сегодня ночью два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. В результате происшествия погибли двое человек и пострадал ребенок. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.