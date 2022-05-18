news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 мая 2022  08:09
Павел Климчак

Вечером на Волге в Татарстане столкнулись теплоход и баржа, прокуратура проводит проверку

news_top_970_100

 

Накануне около девяти часов вечера на 1383 километре Волги в Татарстане столкнулись груженные щебнем теплоход и баржа, последнюю буксировал тягач. На теплоходе отказало ручное управление и судно задело баржу левой стороной носа.

Баржа получила вмятину и пробоину в 5 см выше ватерлинии. Никто не пострадал, вода через пробоину внутрь не попадает. Более точные обстоятельства случившегося выясняет оперативная группа Казанской транспортной полиции.

Надзорное ведомство проводит проверку случившегося, ситуация на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

#судно #столкновение #теплоход #баржа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100