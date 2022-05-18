Вечером на Волге в Татарстане столкнулись теплоход и баржа, прокуратура проводит проверку

Накануне около девяти часов вечера на 1383 километре Волги в Татарстане столкнулись груженные щебнем теплоход и баржа, последнюю буксировал тягач. На теплоходе отказало ручное управление и судно задело баржу левой стороной носа.

Баржа получила вмятину и пробоину в 5 см выше ватерлинии. Никто не пострадал, вода через пробоину внутрь не попадает. Более точные обстоятельства случившегося выясняет оперативная группа Казанской транспортной полиции.

Надзорное ведомство проводит проверку случившегося, ситуация на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.