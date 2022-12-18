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Ру Тат
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Происшествия
18 декабря 2022  10:18
Павел Климчак

Вечером на трассе в Татарстане столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек

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Вечером на трассе в Татарстане столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек
Фото: очевидцы

Накануне вечером на 33-м километре трассы Альметьевск – Набережные Челны в Заинском районе, рядом с деревней Новый Токмак, произошло ДТП с тремя автомобилями.

 

Фото: очевидцы

Водитель Chevrolet во время обгона, предположительно, не справился с управлением, в результате чего автомобиль отбросило на встречку, где он столкнулся с Mitsubishi и Kia.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в результате аварии пострадали шесть человек: все три водителя, а также двое пассажиров из Mitsubishi и один из Chevrolet. Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных пятерых увезли в ближайшую больницу.

 

Фото: очевидцы

 

#ДТП
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