Вечером на трассе в Татарстане столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек

Фото: очевидцы

Накануне вечером на 33-м километре трассы Альметьевск – Набережные Челны в Заинском районе, рядом с деревней Новый Токмак, произошло ДТП с тремя автомобилями.

Фото: очевидцы

Водитель Chevrolet во время обгона, предположительно, не справился с управлением, в результате чего автомобиль отбросило на встречку, где он столкнулся с Mitsubishi и Kia.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в результате аварии пострадали шесть человек: все три водителя, а также двое пассажиров из Mitsubishi и один из Chevrolet. Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных пятерых увезли в ближайшую больницу.