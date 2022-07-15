Вечеринки, кино, лекторий и коворкинг: в Казани открыли новое городское пространство

Tele2 бросает вызов жарким офисным будням и на территории Горкинско-Ометьевского леса открывает свободное пространство для работы и отдыха. Полюбившийся за три года казанцам open-air парк вновь расположился в контейнерном центре Cube, он открыт для всех жителей и гостей татарстанской столицы.

Офис под открытым небом

До конца июля по будням площадка предлагает альтернативу душному офису и приглашает в свою комфортную зону коворкинга. Для продуктивной работы пространство оборудовано розетками, станциями подзарядки для мобильных устройств, а главное — быстрым безлимитным Wi-Fi на базе мобильного интернета 4G от Tele2. Здесь же расположилось кафе со вкусной выпечкой и крепким «татарским» кофе, который позволит взбодриться в любой момент.

Место для свидания или встречи с друзьями

По вечерам онлайн-парк трансформируется в бесплатный кинотеатр под открытым небом. От семейных комедий до боевиков, от детективов до мелодрам — любой может подобрать сеанс по вкусу. Каждый вечер проходит от двух до трех показов. А мягкие пуфы и теплые пледы придадут встрече с друзьями особенно теплую атмосферу. Расписание киносеансов уже доступно на сайте проекта.

Онлайн-вечеринка

А уже в конце рабочей недели можно расслабиться и зажечь под ритмы популярных исполнителей на музыкальных вечеринках от Tele2. По пятницам в парке гостей ждут жаркие DJ-сеты и выступления музыкантов. Например, уже сегодня на летней площадке гостей встретят DJ Pollixenia и DJ Priveetromashki.

Для тех же, кого не остановить приближающимися выходными и кто любит учиться и постигать новое при любой возможности, на площадке организован лекторий. Спикеры поделятся актуальными лайфхаками по съемкам и созданию видеоконтента, расскажут, что взять с собой в летний поход, и даже предложат совершить онлайн-прогулку по центру Петербурга — от Невского проспекта до Дома архитектора.

Отдых телом и душой

Для тех, кто не готов проводить летние выходные дома, Tele2 подготовила обширную программу дневных мастер-классов. Уже в эти выходные можно научиться писать экспрессивный автопортрет за час, имея под рукой только краски, бумагу и зеркало. Или выучить азы йоги для домашних тренировок, чтобы наконец научиться отличаться позу коровы от верблюда.

«Мы не делим посетителей на своих и чужих, поэтому площадка открыта абсолютно для всех жителей города, независимо от того, абонентами какого оператора они являются. Нам хочется предоставлять не только хорошую связь, но и напомнить, что ничего не заменит живые встречи и общение. И если кто-то откроет для себя здесь новое дело или вдохновится новым для себя фильмом — значит, мы движемся в верном направлении», — уверен директор казанского филиала Tele2 Дмитрий Савенков.

Онлайн-парк Tele2 будет открыт до 31 июля. А уже 8 августа на парковочной территории торгового центра «Мега» Tele2 запустит еще один любимый жителями Казани проект — бесплатную кинопарковку. Автокинотеатр будет работать до конца лета, расписание сеансов уже доступно на сайте проекта.