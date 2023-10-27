Вечер «Я люблю тебя, Россия» резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошел с аншлагом

Фото: Пресс-служба арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»

В казанском ДК Химиков состоялся литературно-музыкальный вечер «Я люблю тебя, Россия». Программу провели артисты арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» и победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

По словам организаторов, целью мероприятия было через инсценировки, поэзию, военные и патриотические песни приобщить молодое поколение к героическому прошлому и настоящему страны, воспитать историческую грамотность и чувство патриотизма, сохранить историческую память о защитниках Отечества.

«Такие мероприятия невероятно важны. Они несут не только информативный, но и воспитательный характер. В программе мы использовали песни и стихи, в которых заложен культурный код нашей страны. Такие произведения заставляют задуматься о своей идентичности: кто мы и какая история за нашими плечами. Я считаю, что подобных программ должно быть больше», — поделился своим пониманием концепции события артист арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный артист РТ Владимир Шнитко.

Современных детей и подростков сложно удивить, и на творческом вечере они были не просто зрителями, но и участниками действия. Особенный интерес у публики вызвала викторина на знание патриотических песен и ключевых событий Великой Отечественной войны. А под занавес весь зал в формате народного караоке исполнил песню «День Победы».

«Было заметно, что многие ребята пришли на концерт как на дежурное мероприятие. Но уже после первой песни их внимание было приковано к сцене. Многие вставали с мест, танцевали вместе с артистами и напевали знакомые мотивы. Это было что-то невероятное, по-настоящему мощное зрелище», — заявила после мероприятия одна из зрительниц.

Программа повторится вновь 16 ноября, также на сцене ДК Химиков.