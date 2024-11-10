Вечер уныния и антихоккея. «Локомотив» задушил «Ак Барс» и испортил ему выездную серию

Радулов в системном "Локомотиве" прижился отлично, и хорошо дополняет местных воспитанников

Фото: ak-bars.ru

Неудобоваримый хоккей и толкотня. А нужно ли это болельщику?

После не самой богатой на события игры этих соперников в Казани никто не ожидал огненного шоу и в Ярославле. Но лишь самый большой пессимист мог предположить, что этот матч окажется еще большей антирекламой хоккея в исполнении двух системных команд КХЛ. Предельная сдержанность и осторожность с обеих сторон и много борьбы.

Оно и не удивительно, на «Арене 2000» в этот день сошлись первая и вторая по надежности обороны в Континентальной лиге. Но чтобы ярославцы задушили казанцев настолько, даже представить было сложно.

Если за первый период «Ак Барс» сумел нанести девять бросков по воротам Даниила Исаева, то за остальные сорок минут игрового времени с горем пополам наскреб три (!). За весь второй период «барсы» и вовсе ни разу не попали в створ чужих ворот. По сути, две трети игры зрители наблюдали неудобоваримый хоккей со всеми классическими атрибутами никитинского «Локомотива» и худшего из образцов «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

Одна заброшенная шайба из 12 бросков - объективный показатель «огневой мощи», которую смог предложить «Ак Барс» в Ярославле.

Если говорить без сглаживания углов, то матч после первого перерыва ничем иным, как убийством хоккея в качестве шоу, назвать нельзя. Лишь один более-менее опасный момент создали казанцы за оставшиеся сорок минут, когда под самую финальную сирену Артем Галимов отдавал под бросок в пустые ворота Кириллу Семенову. На этом созидание у ворот противника от казанцев закончились.

«12 бросков? Не знаю, что сказать. Считаю, что во втором периоде нас прилично повозили, было непросто» - честно признался после игры Амир Мифтахов.

Стоит отметить, что после первого перерыва ярославцы подключили хард-режим и на любые попытки казанцев потолкаться тут же включали повышенную жестокость, буквально набрасываясь на оппонента за простые силовые приемы. Так, вдвоем «железнодорожники» повалили Семенова. За простой толчок едва не опрокинули на борт Галимова. А Митчелла Миллера уронили на лед только за то, что тот посмел заступиться за вратаря – которого били уже после того, как он накрыл шайбу. Ярославцы вчистую доминировали на правах хозяев как в игровом плане, так и в единоборствах.

Фото: ak-bars.ru

Но встает другой вопрос: а нужен ли самим ярославцам такой хоккей? Полные трибуны арены говорят, что пока да. Результат всех устраивает. Но стороннему наблюдателю на это зрелище смотреть крайне сложно.

Это уже десятая победа команды Игоря Никитина кряду. Похоже, этот бронепоезд в регулярке остановить будет невозможно. А вот что будет в плей-офф – совсем другая история.

Глупые ошибки никуда не делись

Но несмотря на всю унылость игры и «душность» ярославцев, в первую очередь нужно помнить старинную народную мудрость: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

В Ярославле могут резонно заметить, что на войне все средства хороши, а то, что Казань создала так мало - ваши проблемы, которые вы должны решать сами. И будут правы. «Ак Барс» не предложил сверхскоростей, когда «Локомотив» стал «сушить». Не повысил уровень жесткости в ответ, когда соперник включил режим избиения. «Железнодорожники» просто сыграли в свою излюбленную игру, а «барсы» ничего не смогли с этим поделать. Так что Анвару Гатиятулину остается спрашивать только с себя и своих помощников.

«Ожидал ли, что соперник будет доминировать со второго периода? Сложно с таким соперником доминировать весь матч, но моменты у нас были, и контратаки тоже. Просто не попадали в створ ворот. В третьем периоде, возможно, и движения уже не хватало, и свежести – третий матч на выезде через день. Соперник наказал нас за ошибки», - объяснил Гатиятулин после игры.

Фото: ak-bars.ru

Роковым моментом игры стала, конечно, концовка, когда казанцы умудрились затеять смену прямо во время атаки «Локомотива», за что тут же получили гол в свои ворота. Меняться зачем-то поехали Егор Коршков и Диниил Журавлев. К последнему вопросы копятся уже давно и у всех, а не только у Альберта Яруллина, который покатил спрашивать со 2-го номера, зачем тот отправился на скамейку.

Очевидно, что в играх с таким соперником подобные ошибки равны стопроцентной опасности у ворот. Ясно, что сейчас «железнодорожники» – куда более организованная команда, чем казанская, ее бережно собирали и подводили к такому состоянию из сезона в сезон. «Ак Барс» же только строится. Так что исход был решен теми, кто готов меньше ошибаться.

Никитин четко знает, как использовать Радулова

В казанском матче 1 ноября мы так и не увидели на льду Александра Радулова. Он не вышел на площадку «Татнефть Арены» даже на утреннюю раскатку, из чего стало понятно, что бывшему капитану поиграть на некогда «родном» льду не удастся. Никитин - очень тонкий психолог, который прекрасно понимает момент, когда своего «тасманского дьявола» лучше не выпускать.

Ему нужна была холодная голова и спокойствие в игре с командой, которая тоже умеет эффективно играть по установке. Очевидно, что не самое гладкое расставание «Ак Барса» с Радуловым и его излишняя заряженность могли поломать все планы на игру. И это сработало – «Локомотив» свои два очка из Казани увез, мастерски сыграв в свою излюбленную систему.

Другое дело - ярославская встреча. Дополнительных раздражителей, как трибуны ТНА, здесь нет, но есть поддержка и уверенность «железнодорожников», которую они набрали с начала сезона. Риск получить ненужные конфликты и удаления от 47-го номера был минимальным.

Фото: ak-bars.ru

Вчера Радулов сыграл ровно так, как от него требовалось играть в «Ак Барсе». Опасно, но сдержанно. В моменты, когда градус накалялся, 38-летний форвард сам растаскивал хоккеистов. Показателен момент, когда он остудил пыл Никиты Дыняка в третьем периоде. Но что еще важнее – даже в такой системной команде Александр вполне может чувствовать себя нормально. Так что, очевидно, вовсе не в стиле игры билловского «Ак Барса» было дело.

Судя по всему, Никитин, в отличие от Зинэтулы Билялетдинова, прекрасно понимает, как пользоваться таким строптивым инструментом, как Радулов. Александр у него и забрасывает исправно, и с атмосферой в «Локо» полный порядок.

Оба гола Ярославля, кстати, пришли от ярославских воспитанников: Каюмов забил после передачи Березкина, а Полунин – с паса Кирьянова. Ну и кто скажет, что в «Локомотиве» нет баланса между опытом и молодостью и что свои воспитанники маются на вторых ролях?