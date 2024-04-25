Вечер профессионального бокса «Olimpbet. Путь чемпиона» пройдет в Казани 29 апреля

В казанском Дворце спортивных единоборств «Ак Барс» 29 апреля пройдет вечер профессионального бокса «Olimpbet. Путь чемпиона». Организаторы и участники поделились своими ожиданиями от предстоящих боев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Шоу начнется в 18:00 29 апреля в казанском Дворце спортивных единоборств «Ак Барс». Всего запланировано 10 боев по 10 раундов с участием боксеров из России, Ирана, Танзании. Семь из десяти поединков будут международными. Главным станет бой уроженца Альметьевска Виталия Петрякова, мастер спорта России по боксу, чемпион мира по версии WBC среди молодежи, обладатель пояса IBA, и уроженца Новосибирска Никиты Мирошниченко, мастер спорта России по боксу, чемпион мира по версии WBO среди молодежи, представитель команды Team Canelo (Мексика)», – рассказал начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта РТ Раиф Вафин.

Это категория до 70 кг. Оба боксера не знают поражений. В активе Петрякова 16 побед в 16 матчах, в том числе 11 с нокаутом, первый номер рейтинга в РФ и 14-й в мире по рейтингу boxrec. У Мирошниченко 15 побед в 15 поединках, 4 нокаута. Ожидается энергичный, подвижный бой. Среди участников будут и бойцы из РТ, боксеры из Перми, Пятигорска, Якутии.

«Турнир международный, знаковый. Поединок Петрякова и Мирошниченко ожидается с большим интересом, оба владеют титулами чемпионов мира среди молодежи в разных объединениях. Виталий тренируется в Казани, Никита – в Мексике. Нас ждет великолепное шоу, конкурентный, зрелищный поединок с непредсказуемым результатом. Успех станет ключевым фактором в развитии карьеры и повысит рейтинг победителя», – отметил спортивный директор промоутерской кампании Ratel Pro Fight Алексей Васильев.

Он напомнил, что из-за санкционных ограничений Россия не может пригласить к себе бойцов из США и Европы, но зато это дало возможность организаторам обратить внимание на Центральную и Латинскую Америку, Африку, Азию.

Участник турнира, боец Виталий Петряков заявил, что их с противником ждет конкурентный и зрелищный бой.

«Именно в Казани в сезоне 2018\2019 гг. я дебютировал на профессиональном ринге на Кубке Казанского Кремля. Здесь меня заметили и предложили контракт. Моим кумиром является мой тренер Владимир Зыков, чемпион мира, ни разу не проигравший в 19 боях. Хочу его превзойти. Подготовка к бою у меня стандартная, каждый член моей команды знает свое дело. Вместе мы проделали огромную работу. Отмечу, что мой соперник не знает поражений, дисциплинирован, у него тоже хорошая команда. Выходя на ринг, знает, что хочет», – сказал он.

Другой участник турнира Никита Мирошниченко, он пришел в майке с портретом Майка Тайсона, (подарок жены) позавидовал оппоненту, что тот тренируется на родине.

«У нас в России очень много талантливых ребят, уровень бокса не хуже, чем в США или Мексике, где я тренируюсь. Но из России сложно выйти на международный уровень, требуются огромные деньги. Так сложилось, что у меня в Новосибирске не нашлось таких людей, как у Виталия в Казани. Он хороший оппонент с высококлассной командой, высоким рейтингом. Мы оба хороши, посмотрим, чей стиль лучше для конкретного поединка», – объяснил спортсмен.

Начинающим боксерам он посоветовал, если они всерьез решили заняться этим видом спорта, собрать свою команду и не терять времени на «уличные бои».