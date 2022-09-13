Вечер-открытие концертного сезона ГАСО РТ посвятит Дмитрию Шостаковичу

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под руководством Александра Сладковского откроет сезон музыкой Дмитрия Шостаковича. Открытие концертного сезона состоится в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева 24 сентября. В этот вечер прозвучит Двенадцатая симфония композитора – «1917-й год».

Также гости открытия услышат Первый концерт для скрипки с оркестром Шостаковича. Скрипичную партию исполнит солист Московской государственной академической филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки Павел Милюков. За дирижерским пультом – Сладковский.

«Для меня счастье выступить в зале имени Сайдашева в Казани. Всегда стремлюсь туда. Как там звучит! Стоишь в центре зала, и музыка вся вокруг тебя», – рассказал солист.

25 сентября, в день 116-летия Шостаковича, этим же составом музыканты представят программу казанского концерта в Концертном зале Чайковского в Москве. Это выступление станет первым в рамках собственного постоянного Абонемента ГАСО РТ в Московской государственной академической филармонии в сезоне 2022-2023.