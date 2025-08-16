Вечер искусства для всей семьи: В Казани прошел фестиваль «Сказка в каждой ноте»

Сегодня в культурном центре имени А.С. Пушкина в Казани состоялся первый концерт фестиваля «Сказка в каждой ноте: семейные вечера искусства».

Как рассказала «Татар-информу» организатор фестиваля, президент АНО «Идиллия Арт», депутат Молодежного парламента при Госсовете РТ Аделия Зарифуллина, основная цель проекта – это приобщение к семейным ценностям через совместный культурный досуг.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Особенность фестиваля заключается в синтетическом формате. Мы представляем цельный культурный продукт, в котором песочная анимация, как визуальный элемент, мастер художественного слова создает драматизм сказок, а музыкальное сопровождение усиливает атмосферу. Программа будет по-настоящему интересной. Мы специально подготовили авторские аранжировки для струнного оркестра. Они охватывают произведения, как зарубежных, так и русских, татарских композиторов. Сказки – это прекрасный способ приобщить ребенка к культуре», – добавила Аделя Зарифуллина.

Мероприятие собрало большое количество взрослых и детей. Прозвучали произведения, знакомые с детства многим зрителям, включая повесть Сергея Козлова «Ежик в тумане» и поэмы Габдуллы Тукая «Су анасы» и «Шурале».

Сказки оживали не только в словах и музыке, но и в песочной анимации, исполненной Лялей Явкиной, а художественное слово прозвучало в исполнении Асии Мустафиной.

Музыкальную часть вечера представил оркестр «Идиллиум», исполнив произведения Иоганна Себастьяна Баха, Камиля Сен-Санса, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Арама Хачатуряна и татарских композиторов – Рустема Яхина, Эльмира Бакирова, Фарида Яруллина и Джалиля Файзи.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Дирижер оркестра, лауреат международных конкурсов и преподаватель Казанской консерватории Ильназ Дудкин рассказал, что они подготовили репертуар, который включал музыку к сказкам Габдуллы Тукая «Шурале» и «Су анасы». Он добавил, что произведения создают атмосферу и помогают глубже почувствовать магию сказок.

«С возрастом воспринимаешь сказки иначе, понимаешь их мудрость и философию. В Год семьи этот проект особенно важен, так как он способствует воспитывать в детях любовь к культуре и искусству, а также передает традиционные ценности. Сказки – это поучительный жанр, который увлекает детей и взрослых, объединяет поколения и учит важным жизненным урокам», – отметил Ильназ Дудкин.

Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».