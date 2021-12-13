Фонд развития моногородов выделит 80 млн рублей на дорогу в Нижнекамске

Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ.РФ) профинансирует строительство автомобильной подъездной дороги к нижнекамской компании, производящей холодильное оборудование – ООО «Умные машины», сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ..

Общая стоимость строительства дороги составляет 135 млн рублей, фонд выделит 80 млн рублей.

Предполагается, что автомобильная дорога поспособствует развитию второй очереди промышленного парка «Нижнекамск» и позволит дополнительно создать около 300 рабочих мест.

В текущем году компания «Умные машины» получила 240 млн рублей по линии фонда на приобретение необходимого технологического оборудования, при помощи которого на производстве будут изготавливаться однодверные и двухдверные холодильные шкафы. По итогам реализации инвестпроекта мощность предприятия составит 30 тыс. холодильников в год.