Вебинар об ИИ и трансформации технологий пройдет сегодня в преддверии Kazan Digital Week

25 августа в 14:00 в преддверии Kazan Digital Week 2025 состоится вебинар «Искусственный интеллект и трансформация технологий в ретейле, общественном питании и сфере услуг».

Участники обсудят ключевые вопросы цифровизации торговой отрасли и общественного питания, внедрения инновационных технологий для повышения эффективности взаимодействия с клиентами, а также вопросы безопасности и применения современных цифровых сервисов и искусственного интеллекта.

В формате вебинара спикеры представят успешные кейсы цифровизации, поделятся опытом внедрения новых решений, обсудят вызовы и перспективы развития отрасли, а также ответят на вопросы участников.

Модератор мероприятия – проректор по проектной деятельности Российского университета кооперации, профессор, д.э.н. Юлия Валеева.

Среди спикеров:

Ректор Российского университета кооперации, депутат Госсовета РТ, профессор, д.э.н. Алсу Набиева – вступительное слово;

Тимур Баймуллин (Х5 Group) – цифровой агрегатор «Диалог X5» и платформа «Инсайт»;

Айнур Маргамов (ГИС «Мой сад – Башкортостан») – цифровизация сферы садоводства в России;

Алина Хуснутдинова (ООО «ЧАК-ЧАК») – цифровая трансформация ресторана: от автоматизации к персонализации;

Владимир Моляков (отель ООО «Мираж») – цифровизация кадрового документооборота на основе Битрикс24;

Ильнур Хайруллин (ООО «Софт-Юниверс Лабс») – цифровизация как драйвер роста кооперативной экономики в АПК;

Гузель Сальманова (Комитет по развитию туризма г. Казани) – туристический портал г. Казани;

Ирина Саютина (VK Места) – VK Места – проект цифровых коммуникаций в туризме.

Вебинар будет интересен руководителям и топ-менеджерам предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, IT-специалистам, представителям госструктур, инвесторам, аналитикам, студентам и молодым специалистам.

Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

Серия вебинаров проходит в преддверии форума с мая по сентябрь 2025 года.

Международный форум «Kazan Digital Week – 2025» пройдет в Казани 17–19 сентября 2025 года. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.