Веб-дизайн, роботы и полиграфия: в мэрии Казани назвали топ профессий для переобучения

В прошлом году жители Казани активизировали свое профессиональное переобучение, среди востребованных направлений оказались веб-дизайн, полиграфия, робототехника и работы на станках ЧПУ. Такие данные на деловом понедельнике привел директор городского Центра занятости населения Тимур Муллин.

«Набирает силу тренд на смену профессии, это показало стартовавшее переобучение граждан в рамках национального проекта „Демография“, проходящее для расширения возможностей трудоустройства. Более 3 тыс. граждан в 2021 году получили востребованные на рынке труда навыки», — рассказал Муллин.

По его словам, для переобучения казанцам было предложено свыше 500 различных востребованных направлений: веб-дизайн, графический дизайн, парикмахерское искусство, полиграфические технологии, сварочные технологии, ресторанный сервис, кондитерское дело, робототехника, работы на станках ЧПУ и другие.

«При этом 90% окончивших обучение смогли трудоустроиться либо сохранить занятость на рабочих местах с более высокой зарплатой. В 2022 году в данных мероприятиях смогут принять участие следующие категории: лица от 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком, безработные мамы с детьми дошкольного возраста, молодежь до 35 лет включительно», — заключил Тимур Муллин.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, посла начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы.