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«Вдвое больше жителей»: мэр Альметьевска рассказал об изменениях к 2040 году
Новый генплан развития Альметьевска до 2040 года разработал «Институт пространственного планирования Татарстана». Директор института Олег Григорьев на «Муниципальном часе» в АИР РТ анонсировал, что публичные слушания по проекту генплана состоятся 13 сентября и пригласил на них всех желающих.
Согласно стратегии развития, Альметьевск планирует удвоить численность населения с 213 до 400 тыс. человек. При этом доля нефтедоходов в бюджете города должна снизиться с нынешних 60% до 30% за счет увеличения выручки от других видов деятельности. Количество рабочих мест вырастит вдвое.
«У нас есть глобальная цель — к 2040 мы хотим вырасти в количестве населения. Мы сейчас идем в этом направлении. К 2040 году без ущерба для нефтепромышленных предприятий мы должны добиться обратной пропорции, когда 70% занято в сервисных предприятиях», — прокомментировал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.
По его словам, это обеспечит не только устойчивость городской экономики, но и повысит комфорт и качество жизни в районе. «И у нас есть положительная динамика, подтверждающая достижимость намеченных планов», — отметил он.
В связи с новыми целями остро встает вопрос по строительству жилья и социальной инфраструктуры. Сегодня в городе работают порядка пяти застройщиков. «Мы активно работаем по строительству социального жилья. В этом году на территории Альметьевского района планируется ввести 125 тыс. кв. метров жилья — это на уровне 2023 года», — рассказал он.
Слушания будут длиться до конца года, в 2025 году запланирована работа по генплану Альметьевской агломерации.
Презентация представлена пресс-службой Альметьевского района РТ.
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