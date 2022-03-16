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Происшествия
16 марта 2022  10:28
Елена Саляхова

Вдвое больше кибермошенничеств раскрыли полицейские Татарстана в прошлом году

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В два раза выросло число раскрытых кибермошенничеств в Татарстане за прошлый год. Об этом на заседании в Госсовете РТ сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

Профилактика и раскрытие киберпреступлений остается одной из приоритетных задач полицейских в Татарстане. Так, за прошлый год в республике было зарегистрировано свыше 17 тысяч IT-преступлений, большинство из них – это кражи денег с банковских счетов.

«Более чем в 2 раза увеличилось количество расследованных краж с банковского счёта – с 476 до 1049.  Почти в 2 раза выросло число расследованных мошенничеств, совершённых с применением IT-технологий – с 716 до 1227», – уточнил глава ведомства.

По раскрываемости дистанционных мошенничеств Татарстан занимает второе место среди регионов страны.

#киберпреступники #кибермошенники #Артем Хохорин #МВД по РТ
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