Вдвое больше детей погибло в этом году на пожарах в Татарстане

С начала этого года в Татарстане вдвое больше детей погибло на пожарах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Из его доклада следует, что за этот год в Татарстане произошло более пяти тысяч пожаров. В них погибли 164 человека.

«Я бы хотел обратить внимание на печальную статистику, связанную с гибелью и травматизмом детей на пожарах. С начала года в республике на пожарах погибли 6 детей, травмы получили 32 ребенка. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то тогда на пожарах погибли 3 ребенка», – отметил Трущин.

Он добавил, что в некоторых случаях причиной трагедии стала халатность родителей. К примеру, 10 декабря в пожаре в доме по улице Амирхана едва не погибли дети 5 и 7 лет. Позже выяснилось, что мать оставила детей дома одних и ушла в магазин. Предварительной причиной пожара Трущин назвал неосторожное обращение с огнем.

«Пока Мама ходила в магазин, дети сожгли на плите кухонное полотенце и бросили его на диван. Хорошо, что мать вовремя вернулась и позвала на помощь», – уточнил Трущин.