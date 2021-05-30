«Вдумчиво голосовали»: после закрытия счетных участков в Татарстане идет подсчет голосов

В Татарстане в 20.00 закрылись счетные участки для предварительного голосования на выборах депутатов в Государственную Думу и начался подсчет голосов. Журналисты побывали на одном из участков, расположенном в казанской школе № 98. Там им рассказали, как здесь прошло голосование.

«После закрытия участка у нас начался подсчет голосов. То есть мы посчитаем количество избирателей, которые проголосовали на участке, погашенные бюллетени, а также посчитаем количество голосов по каждому кандидату», — объяснила председатель счетной комиссии — директор школы №98 Айгуль Авзалова.

Она отметила, что на счетном участке в 98-й школе работали четыре счетные комиссии. Всего на них приходится более 6 тыс. избирателей.

«Точно можем сказать, что утром было больше избирателей. Они были разных возрастных категорий — приходили семьи с детьми, пожилые. Мы предполагаем, что подсчет голосов на нашем участке займет не менее двух часов, потому что голосование проводится по двум бюллетеням — по федеральному избирательному округу и по 26-му одномандатному. В каждом бюллетене достаточно большое количество кандидатов», — заметила Авзалова.

По ее словам, «избиратели достаточно вдумчиво голосовали» — приходили на участок и изучали биографии кандидатов. «Многие спрашивали, за какое количество кандидатов можно проголосовать. Задача нашей счетной комиссии — еще и объяснить порядок голосования», — подчеркнула спикер.

В Татарстане сегодня прошло очное предварительное голосование партии «Единая Россия» перед выборами депутатов в Госдуму VIII созыва. В республике работали 557 счетных участков.

Избиратели получали по два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. На участие в праймериз в Татарстане зарегистрировались 96 кандидатов. Проголосовать можно было за любое количество претендентов. Утвердить списки кандидатов на попадание в нижнюю палату парламента планируется на съезде партии 19 июня.