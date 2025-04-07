Вдохновляя примером: в волонтеры культуры Татарстана пришли свыше 13 000 человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

В новом здании Татарского государственного академического театра имени Г. Камала состоялась церемония подведения итогов работы волонтеров культуры Республики Татарстан за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Активисты Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» были награждены благодарственными письмами Министерства культуры РТ. Награды вручал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Программа «Волонтеры культуры» в 2024 году реализовывалась в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», а с 2025 года станет частью федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Как рассказала руководитель регионального отделения движения Гульфия Мутугуллина, за прошедший год волонтеры провели более 1500 мероприятий. На платформе «Добро.ру» зарегистрировано свыше 13 тысяч участников из Татарстана, а в республике работают 15 представительств движения. Также открыты добровольческие центры на базе Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина и Республиканской детской библиотеки им. Р. Миннуллина.

Самыми активными районами в 2024 году стали Аксубаевский, Азнакаевский, Высокогорский, Ютазинский, Тюлячинский и Сармановский.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

С начала 2025 года уже проведено более 270 мероприятий при участии более 1200 волонтеров. В планах – открытие новых отделений, участие во всероссийских акциях «Декламируй» и «Сохраняем наследие вместе».

Дамир Натфуллин подчеркнул важную роль волонтеров в Год защитника Отечества и к 80-летия Победы: приоритетом станет вовлечение добровольцев в сохранение и восстановление памятников, мемориалов и исторических мест, связанных с культурой и военной славой. Планируется привлечь к этой работе не менее 500 человек.

Отдельное внимание будет уделено проекту «Культура Памяти» / «Хәтер өмәсе», включающему мероприятия по благоустройству мест захоронений известных деятелей культуры, науки и журналистики.