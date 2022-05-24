«Вдохновить и влюбить в предмет»: руководители «Нижнекамскнефтехима» провели уроки химии

Необычно прошел вводный урок химии у учеников 7Б школы №12. В преддверии Дня химика мир новой для ребят науки открыл семиклассникам генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. Школа №12 для проведения урока «Химия вокруг нас» была выбрана не случайно: именно здесь Айрат Фоатович, тогда еще школьник, и сам знакомился с азами химии.

«Ваш наставник сейчас – ваш учитель химии»

Перед началом урока Айрат Сафин прошелся по коридорам родной школы вместе со своей классной руководительницей – учительницей немецкого языка Людмилой Ланцовой. Людмила Максимовна почти полвека учит детей иностранным языкам и все еще продолжает работать – уже в гимназии №25. Ученик и любимый учитель заглянули в кабинет, в котором Айрат Фоатович провел школьные годы, – сохранились даже те самые парты.

«Айрат запомнился мне очень добрым, целеустремленным, скромным, незадиристым мальчиком, – призналась корреспонденту «Нефтехимика» Людмила Максимовна. – Учился он всегда на четверки и пятерки, особенно любил математику и химию, неизменно участвовал во всех школьных мероприятиях. Несмотря на занятость, он не забывает ни нас, своих учителей, ни своих одноклассников. Я вообще очень горжусь своими учениками. Среди них, к слову, много нефтехимиков».

Прозвенел звонок, начался урок, к доске вышел Айрат Сафин. Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» признался ребятам, что первые школьные уроки химии ему давались тяжело. Но стоило понять фундамент всей науки – в этом будущему нефтехимику помогли учительница химии и отец Айрата Фоатовича, проработавший на нефтегиганте 37 лет, – и тайн не осталось.

«Несмотря на то что я уже тогда неплохо знал химию, после школы планировал заниматься машиностроением. Но судьба решила по-другому: в 17 лет поступил в вечернее отделение НХТИ, параллельно устроился работать на завод СК, где трудился мой папа. И затянуло, – поделился воспоминаниями со школьниками Айрат Сафин. – Мне повезло: на предприятии я попал в руки хороших наставников. А ваш наставник сейчас – ваш учитель химии: если она сможет вдохновить вас и влюбить в свой предмет, уверен, это определит тот путь, по которому вы пойдете. Поставьте себе цель и обязательно идите к ней!»

«Рад был возможности вернуться в школьные годы, встретиться со своими учителями, обнять их»

Химия действительно вокруг нас. Одежда, обувь, бытовая техника, мебель и прочее – все это в наше время невозможно представить без химических компонентов. От гендиректора «Нижнекамскнефтехима» семиклашки узнали, какой вклад в производство разных предметов и продуктов делают нижнекамские нефтехимики. Школьники теперь наверняка и сами запомнят, и друзьям расскажут, что, к примеру, все российские матрасы делаются из простых полиэфиров, которые во всей стране выпускает только НКНХ, из нижнекамских каучуков изготавливают не только автомобильные шины, но и медицинские изделия, и даже жевательную резинку.

Также школьники узнали, в каких местных учебных заведениях готовят будущих нефтехимиков, на какую поддержку могут рассчитывать молодые сотрудники предприятия и как нефтегигант участвует в жизни своих ветеранов.

«Мы заботимся о своих работниках – нынешних и бывших. Дети наших сотрудников имеют преимущество при трудоустройстве в «Нижнекамскнефтехим». В наше время найти работу просто, но высокооплачиваемой работы мало. А зарплаты на нашем предприятии одни из самых высоких в Татарстане. Быть частью нашей команды престижно. Буду рад, если лет через 5-10 мы с вами станем коллегами», – обратился к школьникам Айрат Фоатович. Учитель химии школы №12 Светлана Заикина отметила, что многие из ее учеников уже пополнили ряды нефтехимиков».

Но на этом знакомство с миром химии и градообразующим предприятием не закончилось – нефтехимики ждут 7-классников с ответным визитом: Айрат Сафин пригласил ребят на экскурсию по «Нижнекамскнефтехиму».

Айрат Фоатович не единственный нефтехимик, рассказавший школьникам о большом и интересном мире химии. В преддверии профессионального праздника подобные уроки прошли в родных пенатах директора завода ДБ и УВС Ильназа Сибгатуллина – в гимназии №2 имени Баки Урманче, директора «УЭТП-НКНХ» Марата Фаттахова – в школе №1 имени Николая Максимова, руководителя по экологии Управления экологической безопасности Олега Гришакова – в гимназии-интернате №13.

«Мне было очень приятно оказаться в своей школе в качестве не только выпускника, но и нефтехимика, рассказать школьникам о том, насколько важна химия в нашей жизни. Очень рад был возможности вернуться в школьные годы, встретиться со своими учителями, обнять их, поблагодарить за все, чему научили. Приятно, что спустя столько лет в родной школе меня еще помнят», – признался Ильназ Сибгатуллин.

Замечательной возможностью побывать в стенах родных школ и рассказать нынешним школьникам о своей профессии воспользовались и другие руководители-нефтехимики.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»