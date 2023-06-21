«Вдохновилась легендой о Сююмбике»: художница из Казани представила выставку в Москве

Молодая художница Эльмира Сафина, родившаяся в Казани, представила в Москве первую персональную выставку «Культурный код в женских образах». Экспозиция посвящена восприятию женских образов в локальном контексте. В частности, автор вдохновлялась историей казанской ханши Сююмбике. Картина «Легенда», написанная по мотивам легенд о ней, стала одним из ключевых элементов выставки.

Фото из личного архива Эльмиры Сафиной

«Я как современная художница, работающая с темами женского восприятия и локального контекста, очень вдохновилась легендой о татарской царице из моей родной Казани. Существует легенда о Башне Сююмбике, ставшей одной из главных городских достопримечательностей. Для меня, выросшей и сформировавшейся в этом городе, легенда о башне является важной составляющей женского опыта. В ней идет речь о проявлении женской непредсказуемости и независимости в ответ на внешние обстоятельства. Моя работа отражает актуальность этой противоречивой легенды: это не изображение башни, а размышление о женской судьбе», — рассказала Сафина «Татар-информу».

По словам автора, сам арт-объект имеет такую же двоякую природу, как и источник вдохновения. В общей сложности работа над пилотной выставкой заняла у художницы год. С помощью масляных красок, используя грубую техническую мешковину и ковры, она постаралась создать художественное воплощение культурного кода, заложенного в женских образах из сказок и легенд.

Фото из личного архива Эльмиры Сафиной

«Искусством я занимаюсь с 2012 года, когда поступила в Москве в Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Именно шесть лет учебы в академии и знакомство со многими прикладными формами изобразительного искусства стали толчком к поиску новых форматов и техник в моем творчестве. Мои первые выставки начались уже после окончания учебы в академии, когда я продолжила свое образование в Московской школе современного искусства», — объяснила Эльмира Сафина. Художница подчеркнула, что продолжит исследовать женский культурный код в культурно-исторической парадигме через призму сказок и легенд.

Фото из личного архива Эльмиры Сафиной

Посетить выставку можно до 21 июля в московской галерее Hidden Place по адресу: Большой Афанасьевский переулок, 34. С экспозицией уже ознакомился вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.