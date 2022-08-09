«Вдохновение столицей»: по Казанке запустили экскурсии на речных трамваях

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

В Казани стартовали экскурсионные прогулки по Казанке на речном трамвае «Вдохновение столицей». В течение 40-минутного плавания жители и гости столицы республики смогут не только насладиться живописной панорамой города, но и узнать о том, какие тайны скрываются за достопримечательностями столицы республики.

«Казань занимает самые верхние строчки в рейтинге наиболее популярных направлений на внутреннем рынке туризма. В городе представлено огромное количество экскурсионных маршрутов, однако прогулки на теплоходе долгое время были лишь нашей мечтой. И в этом году наконец запустили прогулочные пароходы», – рассказала экскурсовод Венера Померанцева.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Речная прогулка стартовала от причала Центра семьи «Казан» — ЗАГСА «Чаша». Далее посетителям экскурсии открылась живописная панорама Кремлевской набережной с главными традиционными символами города — мечеть Кул Шариф, башня Сююмбике и Благовещенский собор.

«Иметь реку в городе и не использовать ее потенциал — было бы, конечно же, кощунством. Вопрос речных прогулок всегда поднимался по Волге и Казанке. В этом году мы запустили прогулочные пароходы, которые расскажут жителям не только об истории города и архитектурных памятниках, но и поделятся о том, какой была Казанка при Иване Грозном», — отметила Венера Померанцева.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Затем экскурсионный маршрут двинулся выше по реке, открывая красоты достопримечательностей других берегов, среди них спортивный объект — центральный стадион «Ак Барс Арена», старейший памятник в России — мемориал воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году. Помимо видов исторической части города, во время экскурсии можно увидеть и современные архитектурные объекты, среди них экстрим-парк «Урам» и «Дворец земледельцев».

Одними из первых, кто насладился экскурсионным маршрутом «Вдохновение столицей», стала семья Поздняковых. Андрей и Мария приехали из Уфы. В Казани они впервые, однако несмотря на это город уже подарил им незабываемые эмоции.

«Город нам безумно нравится. Здесь очень интересная архитектура: древние памятники соединяются с современными постройками и при этом все это выглядит гармонично. Радует, конечно же, эта речная экскурсия: у нас в городе маленькая река, поэтому сейчас мы по-настоящему наслаждаемся, ведь у вас в Казани река помасштабнее», — поделилась Мария Позднякова.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

На данный момент экскурсии проходят пять раз в день. Они начинаются в 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00. Записаться на экскурсию можно по телефону +7(800)700-15-91.

А для тех, кто хочет более «вдумчивое» погружение в город, запланированы двухчасовые экскурсии — дневные и вечерние. Прогулка стартует и заканчивается у причала Центра семьи «Казан».

«Речная прогулка — это уникальная возможность не только осмотреть величественную панораму города, но и разделить с близкими людьми захватывающие эмоции», — подчеркнула Венера Померанцева.