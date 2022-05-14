Вдова ветерана войны из Зеленодольского района РТ отметила 101-летие

Жительница села Нурлаты в Зеленодольском районе, вдова участника Великой Отечественной войны Салима Зарипова отметила 101 день рождения. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Глава Нурлатского поселения Ильдус Саттаров поздравил долгожительницу с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья, чтобы близкие люди радовали своей заботой и пониманием. Именинница была тронута заботой и вниманием гостей, которые вручили ей цветы и подарки.

Сегодня Салима Зарипова живет в семье своей дочери Гульфиры и зятя Ильдара Калимуллиных. Именниница — труженик тыла, всю жизнь работала в торговле. С мужем вырастили трех дочерей и сына. Заботой и любовью ее окружают 11 внуков.

Начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова уточнила, что на сегодняшний день в Зеленодольском районе проживают 29 ветеранов и 814 тружеников.