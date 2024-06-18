Вдова режиссера Рязанова умерла на 84 году жизни

Вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова, экс-худрук киноклуба «Эльдар» (теперь киноконцертный зал «Эльдар») Эмма Абайдуллина умерла на 84 году жизни, пишет ТАСС.

По словам замхудрука киноконцертного зала Елены Гурко, о смерти вдовы Рязанова сказал сын женщины. О дате и месте прощания пока неизвестно.

Спикер добавила, что Абайдуллина была их локомотивом. Это была прекрасный человек, которая могла сплотить вокруг себя коллектив, и сама была очень интересной личностью. Рязанов даже посвятил ей несколько своих стихов.

По словам Гурко, она проработала с Абайдуллиной много лет и знала ее как близкого друга, что она тепло и с пониманием относилась к людям. Ее все очень любили, она могла создать особое тепло, вспоминает спикер.

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. Много лет работала журналистом. После смерти Рязанова стала руководить киноклубом «Эльдар».